Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe’yi bu önemli mücadelede taraftarları yalnız bırakmadı. Ülker Stadı’nın büyük bir kısmı dolarken, konuk ekibin taraftarlarının alınmadığı mücadeleyi tribünden 43.478 Sarı-Lacivertli seyirci izledi. Okul Açık Tribünü’nün üst kısmında yer alan taraftarlar ‘Hedef 29’ yazılı kartonlar açarken, alt tarafta bulunanlar ise ‘Çoçuklar İnanın, İnanın Çocuklar’ yazısı açarak koreografi gerçekleştirdi. 90 dakika boyunca bir an olsun susmayan futbolseverler, Fenerbahçe’nin zorlu kapışmadan üç puanla ayrılması için 12. Adam rolünü başarıyla yerini getirdi. Ancak bu çaba, galibiyet golünün gelmesi için yeterli olmadı.