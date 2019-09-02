Kadıköy'de müthiş destek

Ülker Stadı'ndaki kapışmada Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadı. Tribündeki 43 bin 478 seyirci, 90 dakika boyunca bir an olsun susmadı. Ancak 12. Adam’ın büyük desteği, galibiyet golü için yeterli olmadı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Kadıköy'de müthiş destek

Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe’yi bu önemli mücadelede taraftarları yalnız bırakmadı. Ülker Stadı’nın büyük bir kısmı dolarken, konuk ekibin taraftarlarının alınmadığı mücadeleyi tribünden 43.478 Sarı-Lacivertli seyirci izledi. Okul Açık Tribünü’nün üst kısmında yer alan taraftarlar ‘Hedef 29’ yazılı kartonlar açarken, alt tarafta bulunanlar ise ‘Çoçuklar İnanın, İnanın Çocuklar’ yazısı açarak koreografi gerçekleştirdi. 90 dakika boyunca bir an olsun susmayan futbolseverler, Fenerbahçe’nin zorlu kapışmadan üç puanla ayrılması için 12. Adam rolünü başarıyla yerini getirdi. Ancak bu çaba, galibiyet golünün gelmesi için yeterli olmadı.

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