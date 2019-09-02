Kadıköy'de dostluk rüzgarları esti
Trabzonspor’un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi, tribünde dostluk rüzgarları esti. Ağaoğlu önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet etti daha sonra Sarı-Lacivertli taraftarlarla yakından ilgilendi.
Bordo-Maviler’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve geldiği günden bu yana mümkün olduğunca hem deplasman maçlarında hem de Trabzon’daki karşılaşmalarda takımını yalnız bırakmadı. Derbilere de özel ilgi gösteren Fırtına’nın patronu, dün de Kadıköy’deki kritik mücadeleye gitti, tribündeki yerini aldı.
Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Ağaoğlu’na, Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ahmet Ağaoğlu da Fenerbahçeli futbolseverler ile yakından ilgilendi. Taraftarlarla kısa süre sohbet eden Ağaoğlu, fotoğraf isteklerini de kırmadı. Protokolde dostluk rüzgarları esti.
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