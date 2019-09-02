Bordo-Maviler’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu göreve geldiği günden bu yana mümkün olduğunca hem deplasman maçlarında hem de Trabzon’daki karşılaşmalarda takımını yalnız bırakmadı. Derbilere de özel ilgi gösteren Fırtına’nın patronu, dün de Kadıköy’deki kritik mücadeleye gitti, tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Ağaoğlu’na, Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ahmet Ağaoğlu da Fenerbahçeli futbolseverler ile yakından ilgilendi. Taraftarlarla kısa süre sohbet eden Ağaoğlu, fotoğraf isteklerini de kırmadı. Protokolde dostluk rüzgarları esti.

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