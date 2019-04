Müthiş derbi, beklendiği gibi müthiş bir atmosferde oynandı. 44 bin 612 kişi, Ülker Stadı’nı doldurdu. Coşku maçtan önce başladı. Derbide tribünlerin yıldızı ise 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu oldu. Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun efsane ismi olan Bartu anısına stadın dört bir yanı afişlerle süslendi. Karşılaşma öncesinde de Sinyor için özel bir koreografi yapıldı. Sarı-Lacivertli formayı hem futbolcu, hem de basketbolcu olarak terleten Can Bartu; bir elinde futbol, diğer elinde basketbol topu tutarken tasvir edildi. Tribünler, efsane isim için uzun süre tezahüratlar da yaptı. Karşılaşmayı izlemeye gelen yaklaşık 2100 Galatasaray taraftarı da bulundukları bölüme ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı asarak ezeli rakibinin efsanesine saygısını gösterdi.

Bu kez 11. adam!

Karşılaşmada her iki tarafın taraftarları da bir an olsun susmadı. Sarı-Lacivertliler, 44. dakikada 10 kişi kalan takımlarının bu kez 12. değil, 11. adamı oldu! Onyekuru’nun golünde Galatasaraylılar müthiş sevinç yaşarken, Eljif’in ağları sarsmasıyla birlikte ev sahibi ekip taraftarı stadı bayram yerine çevirdi.

Fenerli oyuncular 'CAN’ımız, ebediyen kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı. Isınırken de Can Bartu fotoğraflı tişört giydiler.

Aslan’ın yıldızları, Can Bartu ile Metin Oktay’ın unutulmaz fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.