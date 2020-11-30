Siyah-Beyazlılar’ın Burak Yılmaz’la yollarını ayırmasının ardından yeni sezon öncesinde forvet hattına kazandırdığı tek golcü olan Vincent Aboubakar, dün akşam Fenerbahçe karşısında adeta fırtına gibi esti. Kara Kartal’daki ikinci macerasına istediği gibi başlayamayan 28 yaşındaki futbolcu, beklenen performansını Kadıköy’de sergiledi. Oyuna istekli başlayan Fenerbahçe karşısında ilk golünü karşılaşmanın 4. dakikasında kaydeden Aboubakar, bu sayısının ardından rakip kaleye akınlarını sürdürdü. Yıldız oyuncu, 20. dakikada Rachid Ghezzal’in ortasını iyi bir şekilde değerlendirip hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Bu hareketle takımının, ev sahibinin direncini kırmasına yardımcı olan Aboubakar, ilk yarıda hat-trick yapmak için birçok kez fırsat yakalasa da sonuç alamadı.

En fazla gol Fenerbahçe’ye

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Fenerbahçe kalesine yüklenmeye devam eden Aboubakar, aradığı 3. golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın 90. dakikasına kadar sahada kalan ve bu anlarda yerini Güven Yalçın’a bırakan deneyimli futbolcu, sergilediği üstün görüntüyle hem teknik ekibini hem de taraftarını memnun etti. Aboubakar, dün Fenerbahçe karşısında kaydettiği 2 golle Süper Lig kariyerinde Sarı-Lacivertliler’e karşı 3. sayısını kaydederek en çok Kanarya’nın filelerini havalandırmış oldu.

‘Takım ruhuyla kazandık’

Vincent Aboubakar, maçın ardından, “Başakşehir maçıyla özgüven kazandık. Derbide aynı hislerle ve aynı takım ruhuyla sahaya çıkıp 11’e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi bizim için. Uzun zamandır burada kazanmıyorduk ama ön plana çıkarmak istediğimiz şey takım ruhuydu” dedi.