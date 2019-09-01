Kadıköy şova hazır

Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Fenerbahçe, üçüncü hafta mücadelesinde sezonun ilk önemli mücadelesinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı- Lacivertli futbolseverler ise biletler satışa çıkar çıkmaz müthiş bir ilgi gösterdi. Edinilen bilgiye göre biletlerin de günler öncesinden tükendiği öğrenildi. Bu doğrultuda 50 bin taraftarların, Bordo-Mavililer karşısında Ülker Stadyumu’nu hınca hınç doldurarak, 90 dakika boyunca adeta bir şölen havası yaratması bekleniyor.

Fiyatlara rağmen!

Dev karşılaşma öncesinde biletlerin fiyatı 85 ile 660 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. Ancak yüksek fiyatlar, Sarı-Lacivertli taraftarlara geri adım attırmadı. Biletler her ne kadar cep yaksa da futbolseverler de bu maçın öneminin farkında. Kanarya’da şimdiki tek hedef ise taraftarının da desteğini arkasına alarak milli ara öncesinde moralleri tavan yaptırmak.