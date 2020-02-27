Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi karşılaşması öncesi Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım zöellikle sarkırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Konu ile ilgili Kadıköy Belediyesi bugün bir açıklama yaptı.

İşte açıklamanın tam metni,





BASINA VE KAMUOYUNA

Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından trafik yoğunluğuna dikkat çekmek amacıyla yaptığı duyuruya yönelik açıklamamızdır.

Kadıköy'de Yaşayan Sevgili Futbolseverler,

Biliyorsunuz yaşanan terör olayları sonrası Valilik kararıyla maç öncesi alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Kadıköy’de maç günleri, trafik nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Valilik ve Emniyet’le yapılan tüm görüşmelere rağmen kapama kararında henüz bir değişiklik olmadı. Biz de bu yüzden Kadıköy'de bu sorunu yaşayanlara sesimizi duyurmak istedik.

Özellikle derbi maçlarında rakip takım taraftarlarının maçlara bireysel gelmesi yasaklandığı için, içeriği Fenerbahçe taraftarına yönelik hazırlayarak şehir içi araç yoğunluğunun önüne geçilmesini amaçladık. Sesimizi taraftarlara duyurabilmek için de Türkiye Süper Ligi 2020 sezonun ikinci yarısı itibariyle semtimizin takımı Fenerbahçe'nin maç günlerinde #FenerinMaçıVar etiketini kullanıyoruz. Daha önce Başakşehir, Alanyaspor, Kırklareli Spor maçlarını da aynı görsel ve aynı söylemle paylaştık.

Maç günü ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın hesabından her iki kulüp için tebrik mesajı yayınladık ve uzun yıllardır devam eden rekabetin sonucu ne olursa olsun sportmence geçmesi adına kurum olarak niyetimizi açıkça ifade ettik. Zaten fark etmişsinizdir, şikayet konusu olan paylaşım sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kadıköy Belediyesi