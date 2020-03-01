Kaderi değiştiren adam: Anthony Nwakaeme

İkinci yarıda girdi, kaderi değiştirdi... Anthony Nwakaeme, 77’de penaltı aldı, 86’da iyi performansını golle süsledi. Yıldız oyuncu, 90+8’de ise Ndiaye’ye yaptığı asistle maçın kahramanı oldu.

01 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Kaderi değiştiren adam: Anthony Nwakaeme

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyen ve hafta başından bu yana özel olarak çalışan Anthony Nwakaeme, Rize sınavına kulübede başladı. Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 geride kapatınca Nijeryalı yıldızı oyuna alındı. 30 yaşındaki futbolcu, 45 dakikada maçın kaderini değiştirdi. 77’de penaltı almayı başaran tecrübeli oyuncu, performansını 86’da attığı golle süsledi.

Nwakaeme, 90+8’de Ndiaye’ye yaptığı asistle de iyi oyununu taçlandırdı. 45 dakikada 1 gol, 2 asistlik oyun ortaya koyan başarılı oyuncu galibiyetin mimarı oldu.

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