Kaçış sendromu nadir görülen sendromlardan biridir. Kaçış sendromu ilk kez 1960 yılında keşfedilmiş olan bir psikolojik sendromdur. Kaçış sendromu ani şoklara da sebep olabilir.

Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu kendini ciddi ataklarla belli eden krizler ve diğer belirtileri gösteren bir ciddi belirtiler gösteren sendromdur. Kaçış sendromunda kılcal damarlarda bulunan sıvılar sertleşir. Damarlarda bulunan bir takım elementlerin dışarı doğru atmasına sebep olur. Bu şekilde hasta çok ciddi ataklar ve krizler geçirir. Bu hastalığa kaçış sendromu denir. Kılcal damarlarda oluşan bu anormaliteler vücudun belirli noktalarında şişlikler oluşmasına sebep olur. Hastada bir takım belirtiler krizlerde kendini belli eder. Tansiyon düşüklüğü ile birlikte hasta kendini kötü hisseder ve nöbetler geçirir.

Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

- Tansiyon düşüklüğü

- Mide bulantısı

- Kusma

- Karında aşırı miktarda asit birikimi

- Şok geçirme

- Kanın hızlı bir şekilde yoğunlaşması

- Bağırsaklarda ödem meydana gelmesi

- Vücut bölgesinin bazı yerlerinde oluşan şişlikler

- Başın dönmesi

Kaçış sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kaçış sendromu tedavisi olan bir sendromdur. Fakat hastalığı tamamen geçirmek mümkün olmamaktadır. Kaçış sendromu tedavisinde hastalığın ilerlemesini durdurmak ve hastalığın yol açtığı bir takım belirtilere yönelik tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Kaçış sendromu gün içinde pek çok ataklara sebep olabilir. Bundan dolayı bu atakların gündelik hayatı olumsuz bir şekilde etkilememesi için hastaya buna yönelik tedavi yöntemi uygulanır. Sebep olduğu ataklarla birlikte vücudun diğer organlarına zarar verecek etmenler doğabilir. Hastaya bu ataklarda vücudun en az şekilde hasarı atlatması için bir takım ilaçlar verilir.

Kaçış sendromunda esas temel amaç ise hastalığın yol açtığı atakları önlemektir. Bu atakların önlenmesi için hastaya bir takım astım ve bronşit ilaçları verilir. Bunun yanı sıra doktorun uygun görmesi durumunda ise bir takım antibiyotik ilaçları da dozu yüksek olacak şekilde hastaya verilir. Hastanın düzenli olarak bu ilaçları kullanması atakların önlenmesi açısından oldukça önemlidir Kullanılan bu ilaçlar bazı enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Ayrıca kaçış sendromu hastaları düzenli olarak kriz geçirdikleri için krizlerin önlenmesi için hastaya tansiyon ölçümü yapılması gerekir. Düzenli olarak tansiyon ölçümü yapılarak hastanın kriz geçireceği zamanlar tespit edilerek buna yönelik ilaçlar kullanılmalıdır.

Kaçış sendromunda hastanın alerji duyduğu bir takım etmenler de olabilir. Bunun için hastaya alerji testi de yapılır. Alerji testi ile birlikte hastanın alerji olduğu maddeler tespit edilir ve bu maddelerden uzak durması için doktor tarafından tedaviye yönelik bir liste hazırlanır. Kaçış sendromu hastaları tedavisi için düzenli olarak testler ve kontroller yapılmalıdır. Ciddi ataklara ve yaşamı düşürücü etmenlerin olduğu bu sendromda tedavinin başarılı olabilmesi amacı ile bu detay oldukça önem teşkil eder.

Kaçış sendromu testi nasıl yapılır?

Kaçış sendromu şüphesi ile hastaneye gelen hastaların öncelikle belirtileri yaşayıp yaşamadığı kontrol edilir. Bu tespitin yapıldıktan sonra hastaya kesin tanı konabilmek için bir takım testler yapılır. Kaçış sendromu testi hastadan alınan kar örneği ile birlikte yapılır. Alınan kan örneği ile birlikte hastanın kanı laboratuvar ortamında incelenir ve hastanın kesin olarak kaçış sendromu olup olmadığı bu ortamda tespit edilmiş olur. Kaçış sendromu için hastadan alınan numune 1-2 gün içerisinde belli olur.

Kaçış sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Kaçış sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kaçış sendromu tedavi edilmezse hastanın gündelik yaşamı oldukça kısıtlanır. Gündelik hayatına devam edemez ve sürekli olarak atak geçirebilir. Buda iş ortamında veya aile ortamında hastanın sürekli olarak anormalite yaşamasına sebep olur. Kaçış sendromu belirtilerine yönelik tedavi seçenekleri vardır. Hasta tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlar doğurabilir.