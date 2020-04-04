Kabus gibi! Dybala'nın corona virüsü test sonucu yine pozitif
Juventus'un yıldız oyuncularından Paolo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin corona virüsü kabusu devam ediyor. Daha önce test sonuçları pozitifi çıkan ve tedavi olan ikilinin 3 gün önce sonuçları negatif çıkmıştı. Bugün çıkan corona virüs test sonuçlarının ise yeniden pozitif çıktığı öğrenildi.
Juventus'un yıldız oyuncularından Paolo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin corona virüsü kabusu devam ediyor. Daha önce test sonuçları pozitifi çıkan ve tedavi olan ikilinin 3 gün önce sonuçları negatif çıkmıştı. Bugün çıkan corona virüs test sonuçlarının ise yeniden pozitif çıktığı öğrenildi.