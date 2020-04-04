Juventus'un yıldız oyuncularından Paolo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin corona virüsü kabusu devam ediyor. Daha önce test sonuçları pozitifi çıkan ve tedavi olan ikilinin 3 gün önce sonuçları negatif çıkmıştı. Bugün çıkan corona virüs test sonuçlarının ise yeniden pozitif çıktığı öğrenildi.









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