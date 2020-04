Kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarından biridir. Toplumda görülme olasılığı da oldukça fazladır. Pek çok kişi kabızlıktan şikayetçi olduğundan dolayı tedavilerini internet üzerinden araştırma şeklinde yapabiliyorlar. Kabızlık bitkisel yollarla tedavi edilebilen bir durumdur. Peki, kabızlığa ne iyi gelir? Nasıl geçer? Kabzı engelleyen yiyecekler ve evde giderme yöntemleri nelerdir? İşte sizler için kabızlığa iyi gelecek yiyecekleri derledik. Kabızlığa iyi gelen bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri evde kolayca uygulayabileceğiniz gibi malzemeler de yine aynı şekilde kolay bulunuyor.

Kabızlığa ne iyi gelir?

Eğer en son ne zaman su içtiğinizi hatırlamıyor ve çok az su tüketiyorsanız bu kabızlığa sebep olacaktır. Bol bol sıvı alarak kabızlıktan kurtulabilirsiniz. Eğer kabızlık şikayetleriniz varsa günde en az 1.5 litre su tüketmeniz gerekmektedir. Su sindirim sistemi sağlığı açısından da önemlidir. Dolayısıyla sindiriminizi hem kolaylaştıracak hem de kabızlık şikayetlerinizi ortadan kaldıracaktır. Eğer su içme alışkanlığınız yoksa telefonlarda kendinizi alarm kurarak su içmeniz gerektiğini kendinize hatırlatabilirsiniz. Böylece su içme alışkanlığı da kazanabilirsiniz.

Keten tohumu da kabızlığa iyi gelen bir diğer besin kaynağıdır. Keten tohumunu 1 sıcak su bardağı içinde tüketebilirsiniz. Keten tohumu bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Kabızlığa neden olan fonksiyonların ortadan kaldırılması ile birlikte daha kolay bir sindiriminiz olacaktır. Bu da kabızlık şikayetlerinizin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Kabızlık şikayetine iyi gelen bir diğer besin kaynağı ise zeytindir. Zeytin insan sağlığı için oldukça şifalı bir besin kaynağıdır. Kabızlığı da önleyici özelliği bulunmaktadır. Zeytin veya zeytinyağını kabızlık sorununuz kısa sürede içerisinde ortadan kalkacaktır. Zeytinyağını 1 tatlı kaşığı şeklinde ya da yemeklerin üzerinde kullanabilirsiniz.

Kabızlığı önlemek için lifli gıdalar da tüketebilirsiniz. Lifli gıdalar bağırsak yolunu açarak kabızlığa neden olan faktörlerin ortadan kalkmasını sağlar. Baklagiller, pancar, pırasa ve enginar lif bakımından en zengin gıdalardır. Bu gıdaları yemeklerinizde tercih ederek kabızlık şikayetlerinizi ortada kaldırabilirsiniz. Lifli gıdalar sindirimi de kolaylaştırır. Dolayısıyla herhangi bir kabızlık şikayeti yaşıyorsanız bu gıdaları yemeklerinizde sıkça kullanmanız durumunda şikayetleriniz ortadan kalkacaktır. Ayrıca lifli gıdalar olanlardan fasulye, mercimek ve nohutta yine kabızlık şikayetlerinizi önleyen diğer besin gıdalarındandır.

Kabız nasıl geçer?

Kabızlığın geçmesi için kabızlığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. Öncelikle kabızlığa neden olan yiyeceklerden uzak durarak kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Muz, makarna, pilav, fast food yiyecekler kabızlığa neden olacaktır. Dolayısıyla bu gıdaları kabızlık problemi yaşadığınız durumlarda tüketmeyi bırakmalısınız. Dolayısıyla kabızlığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması rahatsızlığın geçmesi açısından önemlidir.

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemek de kabızlığa neden olan faktörlerdendir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarınızı ertelememek kabızlığı önlemek için önemlidir. Ayrıca sürekli katı gıdalarla beslenmekte kabızlığa neden olacaktır. Katı gıdalar yerine daha çok lifli gıdalar ve sulu gıdalar tüketerek bağırsaklarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yiyeceklerinizden önce ve sonra da mutlaka su tüketmelisiniz. Su tüketerek sindirim sisteminizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Egzersiz eksikliği ve egzersiz yapmıyorsanız bu da kabızlığa neden olacaktır. Kabızlığı geçirmek için mutlaka hızlı bir şekilde egzersiz alışkanlığı kazanmanız gerekmektedir. Kabızlık spor yaparak önleyebileceğiniz bir rahatsızlık türüdür.

Hareketsiz bir yaşam kabızlığa sebep olabilir. Gün içerisinde belirli aralıklarla yürüyüş yaparak form tutabilirsiniz. Spor yapmak egzersiz yapmak sindirim sisteminizi hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca yanlış beslenme alışkanlıklarınızı biran önce terk etmeniz gerekmektedir. Daha sebze ağırlıklı ve lifli gıdalar tercih ederek kabızlık şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. Kabızlığa neden olan faktörlerin önüne geçerek bu şikayetlerinizi tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Kabızlığı engelleyen yiyecekler ve evde giderme yöntemleri

Kabızlığı engelleyen besinler bulunmaktadır. Bu besinleri tüketerek bağırsak hareketlerinizi hızlandırabilirsiniz. Kabızlığı engellemek için evde yapacağınız yöntemler de bulunmaktadır. İlk olarak sabah ve öğlen öğünlerinizde bol bol çorba için. Çorbanın hangi çorba olduğunun önemi yoktur. Çorba sindiriminizi kolaylaştıracak ve kabızlığı geçirecektir. Et tüketiminden bir müddet uzak durmanız gerekmektedir. Et tüketmek kabızlığa sebep olabilir. Dolayısıyla et yerine sebze ve balık tüketmeniz sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

Probiyotik olan yoğurtları tercih ederek kabızlığınızı engelleyebilirsiniz. Günde bir kaşık zeytinyağı içerek de bağırsak yollarınızı açabilir ve kabızlığınızı bu şekilde giderebilirsiniz. Kabızlık sık yaşanan bir problemdir. Dolayısıyla kabızlığı bu yöntemlerle kolayca giderebilirsiniz. Zencefil çayının insan sağlığı açısından pek çok faydası olduğu bilinir. Evde yapacağınız zencefil çayı ile birlikte kabızlığınızı giderebilirsiniz.

​​​​​​​Kabızlığı gideren bitki çayları bu kadarla da sınırlı değildir. Adaçayı içerek kabızlığınızı engelleyebilirsiniz. Ada çayı hem çok şifalı hem de bağırsak yollarınızdaki tıkanıklığı açma antioksidan özelliği bulunmaktadır. Nane çayı tüketerek de kabızlığınızı giderebilirsiniz. Nane çayının pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Kabızlık problemi yaşayanlar için de nane çayı iyi bir tedavi yöntemi şeklidir.

Kabızlığa iyi gelen bir diğer yiyecek ise ıspanaktır. Ispanak lif bakımından oldukça zengindir. Öğünlerinizde ıspanağı tercih ederek vücudunuzdaki kabızlığı atabilirsiniz. Kabızlık şikayetleriniz böylece ortadan kalkacaktır. Ispanaktan sonra kabızlığa iyi gelen bir diğer yiyecek ise lahanadır. Lahana insan sağlığına oldukça şifalı bir besindir. Eğer sizler de kabızlık şikayetiniz var ise lahana tüketerek bu şikayetlerinizden tamamen kurtulabilirsiniz. Lahana hazmı kolaylaştırır ve bağırsak yollarını açmaktadır. Lahana haşlayıp ya da çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.