Almanya Bundesliga’da Milli futbolcularımızdan Kenan Karaman ile Kaan Ayhan’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, ligin ikinci yarısından bu yana kümede kalma savaşı veriyordu. Ancak takımın başına geçen Uwe Rösler de Düsseldorf’a çare olamadı. Kırmızı-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 17 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Düsseldorf, son hafta mücadelesinde de en azından Play-Out’ta yer alabilmek adına Union Berlin deplasmanına galibiyet için çıktı. Ancak etkisiz oyunun ardından Başkent ekibi, kazanılan köşe vuruşunda yaşanılan karambolün ardından Ujah ile 26. dakikada öne geçmeyi başardı: 1-0. 23 şut çare olmadı. Devre bu skorla sona ererken, 54’te ilk golün sahibi Ujah’ın pasında Gentner, farkı 2’ye çıkardı. Maçın kalan kısmında umutlarını iyice yitiren Düsseldorf, elinden geleni yaptı. Ancak 90 dakika boyunca atılan 23 şutta sağlanan 2 isabet, maçı çevirmeye yetmedi. 90’da sahneye çıkan Abdullahi ise son sözü söyledi: 3-0. Bu skorun ardından 34 hafta sonunda 30 puan toplayan Kırmızı-Beyazlılar, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası küme düşmekten kurtulamadı.





Kırmızı-Beyazlı futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.





90+ Mertcan Polat