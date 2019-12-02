Kaan Özbilen’den Avrupa rekoru

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı hazırlanan milli sporcumuz, uzun mesafenin efsanelerinden Mo Farah’ın 2018 Chicago Maratonu’nda koştuğu 2:05:11’i bir dakikaya geliştirmeyi başardı. Türkiye’ye tarihteki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kaan Kigen Özbilen, 2018 Amsterdam ve bu yıl nisan ayındaki Rotterdam’da olmak üzere Türkiye rekorunu da çıktığı bu üç maratonda geliştirmeyi başardı. 33 yaşındaki atletin derecesi dünya listesinde 10.sıraya yazıldı.