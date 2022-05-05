Kaan Kurt kimdir? Kaan Kurt kaç yaşında?

Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor önümüzdeki sezona kadrosunu güçlendirmek için transfer açlışmalarına başladı.
Bordo-Mavililerin listesinin ilk sırasında gurbetçi sağ bek Kaan Kurt var.
Kaan Kurt kimdir?
2001 Moers doğumlu Kaan Kurt, Almanya'da kariyerini sürdürüyor.
Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Almanya U20 takımında da toş koşturdu.
Sağ bekte görev yapan gurbetçi futbolcuyu aynı zamanda Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.
1.74 boyundaki Kaan Kurt'un Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.