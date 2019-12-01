Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu’nda 2.04.16’lık derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Özbilen böylece ünlü atlet Muhammed Farah'a ait rekorun sahibi oldu.

01 Aralık 2019, Pazar 14:41
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Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru

 Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinden düzenlenen maratonu’nu 2.04.16’lık derecesiyle tamamladı ve Avrupa rekoru kırdı. Milli sporcu Özbilen, ünlü atlet Büyük Britanyalı Muhammed Farah’a ait Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki milli atletin, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilen altın etiketli maratonda kırdığı Avrupa rekoru, 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah’a aitti.

Kaan Kigen Özbilen, Valencia’da yarı maratonu 61.59 ile geçerken finişe de 2.04.16’lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da ikinci sırada noktaladı. Milli atletin 2.04.16’lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazılırken, performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

ANKARA (AA) 

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