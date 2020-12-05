Sezonun sonunda bir çok ünlü atleti davet ettikleri zorlu bir yarışla 40. yılını kutlayan Valencia Maratonu’nda Türkiye’den üç isim yarışacak. 6 Aralık Pazar sabahı koşulacak olan yarışta geçen yıl bu parkurda 2:04:16’lık Avrupa rekorunu kıran milli atlet Kaan Kigen Özbilen ile birlikte Polat Kemboi Arıkan ve Mestan Turhan da yarışacak.

Yarışın elit listesinde ismen davet alan atletlerden biri olan Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, bu yıl da 2:04’ün zorlanacağı yarışta kürsüyü hedefliyor. Özbilen, olimpiyata hazırlık için önemli bir test olarak gördüğü Valencia’da güçlü rakipleri olduğunu, ancak kendisinin de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Mücadelede yer alacak diğer milli atletlerden Polat Kemboi Arıkan, en iyi derecesini geliştirmek için, Mestan Turhan ise Olimpiyat barajını geçebilmek için ter dökecek.

Maraton ve yarı maraton yarışlarının yapılacağı 40. Valencia Maratonu, dünyanın en hızlı yol yarışı parkurlarından biri olarak değerlendiriliyor.