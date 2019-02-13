Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında Erdem, oyunda şok bir sakatlık geçirmişti.

Erdem sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. Erdem'in yerine kimin geleceği merak konusuydu.

Bu hafta Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasına Erdem'in yerine Azim Kaan Güvenilir dahil oldu.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Azim Kaan Güvenilir'i ilk olarak, "Evleneceksen Gel" yarışmasında tanıdık.

1990 doğumlu olan Kaan Güvenilir, 2017 yılında yarışma sonrası Solmaz Çiros nişanlandı. Daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide nişanlısı Solmaz ile birlikte başrolde yer aldı.

Azim Kaan Güvenilir Survivor için kendini şöyle anlatmıştı:

Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum."

"AÇ KALMAKLA İLGİLİ KENDİME GÜVENEMİYORUM"

"Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. "

"HİÇBİR ZAMAN ADAM SATMAM"

"Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum."