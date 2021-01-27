Sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Omar'ın sezonu kapatmasıyla birlikte sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda stoper ve ön libero olarak da görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gözüne kestirdi. Galatasaray Yönetimi'nin bir süredir transferi için sessiz sedasız girişimlerde bulunduğu Kaan Ayhan, futbol oynamadığı zamanlarda oyun dünyasıyla yakından ilgileniyor. Twitch yayıncılığı yapan ve oynadığı oyunları canlı olarak takipçileriyle paylaşan Milli futbolcu, yayınları sırasında onu izleyenlerle sık sık sohbet ediyor. Son yayında da takipçileri, adının tekrar Galatasaray'la anılmasını sordu. Başarılı savunmacının cevabı, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

'İkna etmeye mi geldiniz?'

"Haberleri gördüm. Bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor" diyen Kaan'a, bir takipçisi, "Seni almaya geldik" diye yazdı. Kaan Ayhan da bu mesaja, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz" cevabını verdi. Bu diyalog, iki taraf arasında görüşmelerin belli bir seviyeye geldiğine işaret ediyor. Galatasaray Yönetimi'nin planı, Milli savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralayıp, tıpkı Onyekuru'da olduğu gibi, kontrata uygun bir satın alma opsiyonu da ekletebilmek. Görüşmeler hafta sonuna kadar devam edecek.



