Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, online oyun oynarken Twitch üzerinden bir canlı yayın açtı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan milli futbolcu, kendisiyle ilgilenen sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Başarılı stoper canlı yayın sırasında, "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" şeklindeki bir yoruma şu yanıtı verdi: "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor."

Bir Galatasaray taraftarı da, "Seni almaya geldik" ifadelerini kullanırken, Kaan Ayhan ise, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.

İzleyicilerin ısrarlı soruları sonrasında konuya açıklık getiren Kaan Ayhan, "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil beni kimse aramadı yalnızca Şenol Hoca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok" dedi.