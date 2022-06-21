Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oluyor. İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor. Ligin yeni takımı Schalke 04 Kaan Ayhan'la yakından ilgileniyor.

5 milyon istiyorlar

Galatasaray ve Trabzonspor 'un da ilgilendiği 26 yaşındaki stoper için Schalke 04'ün teklifte bulunduğu belirtiliyor. İtalyan kulübünün Kaan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği gelen haberler arasında...

Almanya'ya sıcak bakıyor

Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan ve yakın zamanda baba olan Milli futbolcu Almanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Kariyerinde daha önce Fortuna Düsseldorf ile Eintracht Frankfurt formaları da giyen Kaan Ayhan Schalke 04 alt yapısında futbola başlamış ve ilk kez Bundesliga'ya bu formayla sahaya çıkmıştı.

Yakup Çınar