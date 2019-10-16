Röportaj: Tunç Kayacı

Türkiye’nin gurbette doğup büyümüş iki oyuncusu Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu. Hani derler ya, “Özleri de sözleri de bir” diye. Aynen öyle. Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf formasıyla top koşturan ve gururumuz olan Kaan ve Kenan’la sohbetimizde ana gündem, elbette A Milli Takım’dı. Şenol Güneş ile yakalanan havadan, son Fransa beraberliğine kadar her konuyu konuştuğumuz Kaan ve Kenan, iddialı sözler sarf etti, “EURO 2020’ye gitmek yetmez. Lider olarak o şampiyonada yer alacağız” dedi. Söz milli yıldızlarımızda...

‘Müthiş bir ortam var’

*Öncelikle son Fransa maçından başlayalım. Son Dünya Şampiyonu’na karşı deplasmanda yıkılmadık, istediğimizi aldık. 2 karşılaşmadan 4 puan çıkarttık. Neler söylersiniz?

Kaan Ayhan:

Öncelikle A Milli Takım’a seçilmek, oynasak da oynamasak da her zaman gurur verici. Gerçekten müthiş bir arkadaşlığın olduğu ortamda, başarı gelmesi çok doğal. Fransa’ya gelirsek... İki maçta da gol atmak elbette çok önemli. Ama daha önemlisi grupta liderliği vermemekti. İstediğimizi aldık. Şimdi iki maçımız kaldı. Onları da kazanıp, Avrupa Şampiyonası’na lider gideceğiz”

Kenan Karaman:

Gerçekten rüyada gibiyiz. Hocamın bana verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Biz bir takım olduğumuz Fransa’da herkese gösterdik. Her zaman kendimizi hazır tuttuk ve grupta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Mutlu sona ulaşmak için iki maçımız kaldı. Umarım İzlanda maçıyla EURO 2020’yi garantiler ve lider olarak bu işi bitiririz.

‘Pes etmeyen bir ekibiz’

*A Milli Takım’daki hava genel olarak nasıl, daha doğrusu başarının sırrı ne?

Kenan Karaman:

Bir kere oynasak da oynamasak da çok güzel bir hava var. Bunu diğer futbolculardan da çok rahat duyarsınız. Yani çok kafa dengi bir ekibiz. Tabii ki abilerimiz, abiliğin gereğini fazlasıyla yapıyorlar. Emre abi olsun, Burak abi olsun gerçekten davranışlarıya bizi rahatlatıyorlar. Çok samimi bir ortam var, yani huzur var, bu nedenle mutluyuz.

Kaan Ayhan:

Kenan ile aynı düşüncedeyim. Şenol Güneş çok pozitif bir teknik adam. Bize her zaman ne yapmamız gerektiğini söylüyor, üzerimizde kesinlikle baskı olmamasını sağlıyor. Sahada hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi, 90 dakika boyunca hiç pes etmeyen bir takımız

‘Bu jenerasyon çok iyi’

Şenol hoca için neler söylersiniz?

Kaan Ayhan:

Şenol hocayla güzel bir hava yakaladığımız kesin. Bir kere oynadığımız oyunu skora yansıttık. Milli Takım’da bir aile ortamı var. Bize çok güzel yaklaşıyor. Çok güzel bir jenerasyon bir araya geldi.

Kenan Karaman:

Yaş ortalaması oldukça düşük bir ekibiz. Şenol hoca, aynı zamanda eğitimci tarafı ile bize çok güzel mesajlar veriyor. Sadece futbolla ilgili değil, hayata ait sosyal anlamda çok şeyler söylüyor bizlere...

‘Hep inandık, kazandık’

*Son dakika golleri attığımız Andorra ve Arnavutluk maçlarında stresi nasıl yendiniz?

Kaan Ayhan:

‘Eyvah’ demedik ama elbette her iki maçta da golün gecikmesi kafaları karıştırdı. Ama puan kaybetmeyi hiç aklımızdan geçirmedik. Futbolun içinde bunlar var. Bazen kolay zannettiğiniz maçları kaybettiğiniz bile oluyor. Ama öyle ama böyle, Ozan ve Cenk Tosun’un golleriyle çok şükür kazandık.

Kenan Karaman:

Lucescu zamanında iyi oynadığımız ama bir türlü kazanmadığımz maçlar oldu, şansızlıktı, iyi oyun sonuca yansımadı. Bazen böyle olabiliyor. Andorra ve Arnavutluk maçları benzer şekilde bitse de, aslında farklı hikayeleri var. Burada önemli olan nokta pes etmemek ve hep inanmaktı.

‘Başka ülkeler olabilir’

*Gelelim kariyer planlamanıza... Bundesliga’da oynamaya devam mı edeceksiniz? Çünkü Türkiye’den teklifler aldığınızı biliyoruz...

Kaan Ayhan:

Kenan da benim gibi düşünüyor aslında. Bir kere milli forma için geldiğimizde ülkemizin havasını almak çok hoşumuza gidiyor. Sadece İstanbul olarak bakmıyoruz. Ben Ankaralıyım, Başkent’i de seviyorum. Ailemin çoğu orada ve Ankara’da bulunmak hoşuma gidiyor. Profesyonel düşünerek sadece Türkiye olarak bakmamak lazım konuya. Almanya’nın dışında başka ülkelerde de oynayabiliriz. Ne olacağını bilemeyiz.

‘Stoper oynamaya alıştım’

*Kaan sadece stoperde değil, sağ bekte ve orta sahanın önünde de oynuyorsun. Hangi mevkide kendini daha iyi hissediyorsun?

Kaan Ayhan:

Tabii ki hocanın taktiğine, oynayacağımız rakiplere bağlı bir durum benim nerede oynayacağım. Özelliklerime bakarsanız topu oyuna iyi sokan, savunmayı iyi yapabilen bir özelliğim var. Bu konuda tutucu değilim, hocalarımın kararlarına saygı duyarım. Bazen 6 numara oynarsın. Orta alanda sadece geçişleri önlersin. Yani maça, rakibe göre değişir oyun planı. Yalnız uzun süredir stoper oynuyorum, oldukça da alıştım.

‘Büyük bir şans...’

*Milli Takım’da savunmadaki yeni partnerlerinle ilgili neler söylersin Kaan?

Kaan Ayhan:

Çağlar, Merih şimdi de Mert ’i yakından takip ediyoruz... Hafta sonları oynardılar mı, nasıl oynadılar izliyoruz. Oynamadıklarında üzülüyoruz. Ama bu kadar genç savunmacının bir arada olması, aynı döneme rastlaması güzel bir rekabeti beraberinde getiriyor. Büyük bir şans. Adrorra maçında Çağlar-Merih oynadı, Moldova maçında ise ben ve Merih forma giydik. Devamında Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında da farklı dizilişler ortaya çıktı. Görev verilen herkesin, üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Tabii ki biz üçümüz değiliz sadece. Mert var, Ozan Kabak var... Giderek tecrübe kazanıyornuz, daha iyi olacağız.

‘Santrforda daha verimliyim’

*Senin için tam bir sistem oyuncusu diyebiliriz Kenan. Kaan gibi sana da mevkini sormak istiyorum. Santfor mu, yoksa kanat mı? Nerede daha rahatsın?

Kenan Karaman:

Düsseldorf’ta santrfor oynuyorum ama Milli Takım’da durum farklı. Taktik olarak Şenol hoca açıkta oynatıyor. Aslında milli takımda 3 forvet oynuyoruz. Ayrıca içeriye kat edip golü kovalıyorum, ayrıca defansa yardım ediyorum. Yani bir görev adamı gibiyim. Oyun disiplini önemli, belki açıkta o kadar verimli gözükmüyorum ama önemli olan takımın başarısı. Sonuç olarak ‘en verimli mevkin neresi?’ derseniz ‘santrfor’ derim.