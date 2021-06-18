Kaan Ayhan transferinde son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe

Bir önceki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Kaan Ayhan olmuştu. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki futbolcu takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti. Ancak o tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullandı.

19 maçta oynayabildi...

Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığı ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.

Bonservisi 2 milyon Euro civarı!

Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya tranfser olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Şampiyonası sonrası belli olacak

A Milli Takım'la EURO2020'de forma giyen Kaan Ayhan İtalya ve Galler maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL!

EDİÖTÜRÜN NOTU / Kaan %100 Sassuolo'dan ayrılmak istiyor. Onun aklının hep bir köşesinde büyük takımda forma giymek var. Geçen sezon menajerleri onu Sassuolo'ya gönderdi. Şimdi o menajerlerle yollarını ayırdı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir maç sonrası kendisiyle yaptığım röportajda "Mutlaka Türkiye'de futbol oynamak istiyorum" demişti. Modena'nın havası muhtemelen onu sarmadı. Türkiye'ye gelme ihtimali çok yüksek.