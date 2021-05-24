Kaan Ayhan: Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, EURO 2020 ile ilgili basın mensuplarına konuştu. Kaan Ayhan, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek gurur verici bir duygu. Öncelikle kampta iyi hazırlanıp inşallah iyi bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimizi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaan, İtalya maçının kendisi için özel olduğunu aktararak, "İtalya maçı, grubun benim için en önemli maçı. Takım olarak da o maç en zor maç olacak. O yüzden iyi hazırlanmak istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde Bakü'ye gideriz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, mümkünse grup lideri olarak çıkıp şansımızı Londra için yükseltmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Bugün Antalya'ya geldik, iyi bir kamp geçirip Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.