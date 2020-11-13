K. İrlanda - Slovakya maç sonucu: 1 - 2

Slovakya, Euro 2020 play-off final maçında Kuzey İrlanda'yı uzatmalarda 2-1 yendi. Eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'nın 17.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Slovakya 87.dakika Skriniar'ın kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Uzatmalarda Michal Duris ile yeniden öne geçen Slovakya, üstünlüğünü korudu ve Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı

Slovakya böylece Euro 2020'de İspanya, İsveç ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'na dahil oldu







