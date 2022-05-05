Transfer dönemi yaklaşırken futbolcuların da yeni adresleri şimdiden netleşmeye başladı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, 28 yaşındaki golcünün yeni adresinin Inter olacağı yazılmaya başlandı.

La Gazzetta dello Sport'un manşetine taşıdığı habere göre; Arjantinli yıldızın, önceliğini Inter'e verdiği belirtildi. Oyuncu ile Inter arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken, resmi imzanın da yakın olduğunun altı çizildi. Ayrıca haberde, Dybala'nın, İtalya dışına çıkmak istememesi ve Inter'in de transfer için ısrarcı olmasının yanı sıra, kulübün projesinde Dybala'ya ana rol garantisi verdiği bu tercihin nedenleri olarak gösterildi.

Haberin detaylarına bakıldığında transfere dair maddi koşullar da netleşti. Dybala'nın Inter'e 4 yıllık imza atacağı ve yıllık maaşının bonuslar dışında 6 milyon Euro olacağı aktarıldı. Kısa süre içerisinde transferin açıklanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Juventus'ta 35 maça çıkan 28 yaşındaki Dybala, 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.



