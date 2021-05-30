Milan'dan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre 27 yaşındaki milli futbolcumuz önümüzdeki sezon Juventus forması giyebilir. Haberde siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Maximiliano Alegri'nin Hakan'a yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü. İtalyan teknik adamın Juventus yönetimine yıldız futbolcuyu beğendiğini, bonservisi elinde olduğu için ekonomik bir fırsat olarak gördüğünü ve takımın gücüne güç katacağını ilettiği öğrenildi.









Liverpool ve Katar iddiası gündeme gelmişti

Son olarak Liverpool ile anılan ve Katar'dan yüksek bir teklif aldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek. Kırmızı siyalılarla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan milli yıldızımız 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.





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