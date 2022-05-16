Sözleşmesinin sona ermesiyle İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Paul Pogba'nın yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Manchester United ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Pogba'yı eski takımı Juventus, kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Fransız yıldızın menajeri Pazartesi günü İtalyan kulübünün temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

En büyük sorun para

Her ne kadar Juventus, yeniden Pogba'yı kadrosuna katmak istese de futbolcuya sunabileceği teklifin, diğer Avrupa devlerinin bir hayli altında kalması bekleniyor. İtalyan ekibinin Pogba'ya yıllık 7-8 milyon Euro arasında bir maaş sunabileceği de ileri sürüldü.

Mino Raiola sonrası Rafaela Pimenta

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybetmesi sonrası, Pogba'nın menajerliğini Rafaela Pimenta'nın yürüteceği ve görüşmede yer alacağı da belirtiliyor.

2012-2016 yılları arasında Juventus forması giyen 29 yaşındaki orta saha 2016'da 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester United'a transfer olmuştu. Performansları ile İngiliz ekibinde eleştirilerin de hedefinde yer alan Fransız yıldız, bu sezon 27 maçta forma giyerken, takımı adına 1 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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