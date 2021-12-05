Serie A'da bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Juventus, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, ara transfer döneminde Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Ancak Juventus'un işi kolay değil. Futbolcu ile Barcelona da yakından ilgileniyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu'nun Manchester United'daki geleceğini ise Kırmızı Şeytanların yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in kararı belirleyecek.



