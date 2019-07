Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak büyük bir başarının altına imza atan Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasındaydı. Önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olan 19 yaşındaki stoperle ilgili beklenen açıklama menajeri Mino Raiola'dan geldi.

Ülkesinde yayım yapan De Telegraaf gazetesine konuşan "süper menajer" lakaplı Raiola, "De Ligt, Juventus ile her konuda anlaştı. Şu an her şey, Ajax'ın elinde. Oyuncum kulüplerin de kendi aralarında anlaşmasını ve transferin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor." ifadelerini kullandı. Genç savunmacının bonservisi için konuşulan meblağ ise 75 milyon euro.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler