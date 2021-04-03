İtalyan devi Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın takımdaki geleceğiyle ilgili endişe baş gösterdi.

İtalyan basını 2022 yılında siyah beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Dybala için Inter'in devrede olduğunu yazdı. Juventus, Arjantinli yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılması durumunda bonservis ücreti alamayacak. Haberde 2015 yılında Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen ve 32 milyon euroluk teklifine rağmen transferi gerçekleştiremeyen Inter'in bu sefer istediğini alabileceğinden bahsedildi.

Kadro dışı kaldı

Paulo Dybala son olarak, katıldığı partide koronavirüs kurallarını ihlal etmesiyle gündeme gelmişti. Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu olaydan sonra Paulo Dybala ve partide bulunan Weston McKennie ve Artur'u bu hafta oynanacak Torino derbisinde oynatmayacağını açıklamıştı.







