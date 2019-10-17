Yapılan araştırmaya göre Juventus'un forma satış miktarı bu dönemde 1 milyon 315 bin oldu. Ancak bu sayı diğer dev Avrupa kulüplerine kıyasla yine de oldukça düşük kalıyor.

En çok forma satışı gerçekleştiren kulüp yaklaşık 5 milyonluk satış miktarıyla Manchester United oldu. United'ı son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool yaklaşık 4 milyonluk satış miktarı ile izlerken 3. sırada ise 3,5 milyonluk satışla Alman devi Bayern Münih bulunuyor.

Elde edilen bu forma satış başarısı Juve bütçesine de olumu katkı yapmış durumda. Torino ekibinin lisanslı ürün satışından elde ettiği gelirin 27.8 milyon Euro'dan 44 milyon Euro'ya yükseldiği görülüyor.

Öte yandan 45 ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre Juventus dünya genelindeki sempatizan sayısını yaklaşık olarak 38 milyon kişi arttırmış durumda.

Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 arasını kapsayan dönemde yapılan incelemede, siyah beyazlı kulübün dünya çapındaki toplam destekçisi ise 423 milyon kişiyi buluyor.

Sosyal medya takipçi sayıları incelendiğinde ise Juventus, Ronaldo transferi ile beraber 50 milyon civarında olan toplam takipçi sayısını %70 oranında arttırarak 85 milyona çıkarmış durumda. (Bein Sports)



