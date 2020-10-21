Milli Takım ya da kulüp maçları dinlemeden her karşılaşmada son enerjisine kadar oynayan Merih Demiral, Juventus'ta da kendisini net şekilde göstermeye başladı. Alanyaspor'dan Sassuolo'ya, oradan da Juventus'a çok kısa sürede yükselen başarılı stoper dünkü Dinamo Kiev maçında da 19. dakiakda sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna girmişti.

Oynadığı süre içinde yine başarılı bir performans gösteren Milli stoper için kulübü Juventus da övgü dolu bir paylaşım yaptı ve Merih'in savunmadaki "geçilmez" performansı için "Duvar" yorumunu yaptı.







