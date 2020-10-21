Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı

Son dönemin hızlı şekilde yükselen yıldızı A Milli Futbol Takımız'ın başarılı stoperi Merih Demiral'a Juventus'tan da övgü geldi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
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Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı

Milli Takım ya da kulüp maçları dinlemeden her karşılaşmada son enerjisine kadar oynayan Merih Demiral, Juventus'ta da kendisini net şekilde göstermeye başladı. Alanyaspor'dan Sassuolo'ya, oradan da Juventus'a çok kısa sürede yükselen başarılı stoper dünkü Dinamo Kiev maçında da 19. dakiakda sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna girmişti.

Oynadığı süre içinde yine başarılı bir performans gösteren Milli stoper için kulübü Juventus da övgü dolu bir paylaşım yaptı ve Merih'in savunmadaki "geçilmez" performansı için "Duvar" yorumunu yaptı.



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