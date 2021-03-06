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Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi

İtalyan devi Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı belirtilirken yerine ise PSG'den Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transfer edilebileceği aktarılıyor.

06 Mart 2021, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi

PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeniden İtalya'ya dönebilir. Yıldız oyuncunun PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen İtalyan devi Juventus'un transfer adına devreye girdiği aktarılıyor. 

Sport Mediaset, flaş bir haberle Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıkladı. Juventus'un ise Ronaldo'nun ayrılması durumunda Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği aktarılıyor. 

Bu sezon Ligue 1'de PSG formasıyla 14 maça çıkan Icardi; 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. 

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