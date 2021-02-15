İtalyan devi Juventus, yaz transfer döneminde flaş bir hamle gerçekleştirmeyi planlıyor. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Juventus'un Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son ile ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'e damga vuran Heung-min Son, yeni sözleşme adına Londra ekibi ile görüşmelerini sürdürse de Juventus, onu yaz aylarında kadorsuna katmak istiyor. Bonservis bedelinin 80 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtilen Güney Koreli oyuncu için Juventus'un Aaron Ramsey ve Fernando Bernardeschi'yi takasta önererek bu bedeli düşürmek istediği aktarılıyor.