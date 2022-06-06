İtalya Serie A'da son 2 sezonda şampiyonluk yarışının dışında kalan Juventus, yeniden zirveye dönmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre takımdan ayrılan Chiellini'nin yerini doldurmak isteyen Juventus, Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly ile yakından ilgileniyor. Napoli'nin ise 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermesi bekleniyor.

Merih Demiral detayı

Ancak Juventus'un bu miktarı karşılaması için bonservis gelirine ihtiyacı var ve bu konuda gündeme Milli futbolcu Merih Demiral geldi. Kiralık olarak formasını giydiği Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Juventus'a dönecek olan Merih Demiral'ın birçok talibi bulunuyor.

En ciddi takım Newcastle United

Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral ile Premier Lig ekiplerinin yakından ilgilendiği belirtilirken, en ciddi takımın ise Newcastle United olduğunun altı çiziliyor.

Haberin detaylarına göre Merih Demiral'ın bonservisi için 40-50 milyon Euro arası bir talepte bulunabileceği belirtilen Juventus'un bu transferin gerçekleşmesi halinde Koulibaly için harekete geçebileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen Merih Demiral, 2 kez gol atıp 3 kez de asist yapma başarısı göstermişti.



