İtalyan devi Juventus, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor.

La Gazzetta dello Sport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Juventus, yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatıyor. Yeni sözleşme ile Arjantinli yıldız, İtalyan ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro (8+2) kazanacak.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesinin ardından takımın yeni lideri konumuna gelen yıldız futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyordu.







