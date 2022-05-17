İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus, Paulo Dybala ve Giorgio Chiellini gibi yıldızlarının takımdan ayrılması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Football Italia'da yer alan habere göre Juventus, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria ile ilgileniyor. İtalyan ekibi ile tecrübeli futbolcu arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Yıllık 7 milyon Euro

Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi ile 7 sezondur formasını giydiği PSG'den ayrılması beklenirken, transferin resmiyet kazanması halinde Di Maria'nın Juventus'ta 7 milyon Euro maaş alacağı ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

2015 yılında Manchester United'dan PSG'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta 4 gol ve 8 asistlik performansa imza attı.



