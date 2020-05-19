Juventus'ta takımdan gönderilecekler belirlendi
İtalyan devi Juventus, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik etkilerden kaynaklı maliyetleri azaltmak adına Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Miralem Pjanic ve Sami Khedira gibi isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, corona virüs salgınının ekonomik etkilerinden kaynaklı kadrodaki maliyeti düşürmek istiyor.
Daily Mail'in iddiasına göre İtalyan devi, gönderilmesi düşünülen 4 yıldızı belirlemiş durumda.
Miralem Pjanic'i Athur takası ile Barcelona'ya göndermek isteyen Juventus, Bosna-Hersekli oyuncuyla bir şekilde yollarını ayırmak istiyor.
Pjanic'in devamında ise Torino ekibi; Gonzalo Higuain, Douglas Costa ve Sami Khedira'ya veda etme çabasında.