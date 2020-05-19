İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, corona virüs salgınının ekonomik etkilerinden kaynaklı kadrodaki maliyeti düşürmek istiyor.

Daily Mail'in iddiasına göre İtalyan devi, gönderilmesi düşünülen 4 yıldızı belirlemiş durumda.

Miralem Pjanic'i Athur takası ile Barcelona'ya göndermek isteyen Juventus, Bosna-Hersekli oyuncuyla bir şekilde yollarını ayırmak istiyor.

Pjanic'in devamında ise Torino ekibi; Gonzalo Higuain, Douglas Costa ve Sami Khedira'ya veda etme çabasında.