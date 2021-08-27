Juventus’ta son dakika Cristiano Ronaldo gelişmesi!

İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus’un Continassa Tesisleri’ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.

La Gazzetta dello Sport’un haberinde, Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City’ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.

Corriere dello Sport’un haberinde de Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Bu arada Juventus’un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo’nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes’in İngiliz takımının en az 25 milyon avroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.

Allegri, Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı

Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Allegri, Juventus’un Serie A’nın 2. haftasında sahasında Empoli ile yapacağı maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, siyah-beyazlı takımdaki geleceği bir süredir tartışma konusu olan Ronaldo’ya dair açıklamalarda bulundu.

Allegri, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Dün Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Bugün antrenmana çıkmadı, yarın da kadroda olmayacak." dedi.

Ronaldo’nun bu tercihi konusunda hayal kırıklığına uğramadığını belirten Allegri, "Kendi tercihini yaptı. Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon Juventus’tan gelip geçti. Bu bir hayat yasasıdır. Juventus kalıcı olandır ve önemli olan sonuç almaktır. O kendi katkısını verdi ve şimdi başka bir yola gidiyor. O, büyük bir şampiyon. Kendisine oynayacağı takımda başarılar diliyorum. Juventus’a verdikleri için ona sadece teşekkür edebiliriz. Hayat devam ediyor." diye konuştu.

Allegri, Ronaldo’dan sonra takımdaki diğer oyuncuların sorumluluklarının artacağını, bundan sonra maçları kazanmalarını sağlayacak doğru bir zihinsel dengeye ulaşacaklarını ifade etti.

İtalyan basını, 36 yaşındaki Portekizli yıldızın Manchester City’ye transfer olacağını yazdı.

AA