İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, sol bek transferini öncelik olarak belirledi.

Tuttosport'a göre bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Juventus, Porto'dan Alex Telles'i listesinin ilk sırasına eklemiş durumda. Juventus'un bek transferi için Achraf Hakimi ve Emerson Palmieri ile de ilgilendiği belirtiliyor.

PSG, Chelsea gibi takımların da listesinde yer alan Telles'in satılması durumunda eski takımı Galatasaray, Porto'nun oyuncunun satışında elde edeceği karın %10'unu alacakken Brezilya'daki eski kulüpleri de bu transferden gelecek parayı bekliyorlar.





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