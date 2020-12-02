İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma şansı bulamayan Alman yıldız Sami Khedira, takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. ZDF'ye konuşan Khedira, Ancelotti ve Mourinho ile sürekli diyalog halinde olduğunu, İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyebileceğini belirtti.

Takımdaki durumuna rağmen ocak ayında ayrılmayı düşünmediğini aktaran Khedira, "Premier Lig, bir seçenek ama kesinlikle ocak ayında ayrılmayacağım. Benim düşünceme göre sahada katkı veremezseniz bunu dışarıda ve antrenmanda yapmalısınız. Ayrıldığımda Juventus taraftarlarının beni iyi hatırlamalarını istiyorum. Pirlo'ya kızgın değilim. Oyun tarzını anlıyorum" ifadelerini kullandı.