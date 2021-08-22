Juventus'ta Ronaldo, Udinese maçında kendi isteğiyle yedek kaldı
İtalyan devi Juventus, sezon açılışını Udinese karşısında yapıyor. Maç öncesi ilk 11'ler belli olurken yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde yer aldı. Ronaldo'nun kendi isteğiyle ilk 11'de başlamadığı öğrenildi.
İtalya'da şampiyonluğun güçlü adaylarından Juventus, Serie A'nın ilk hafta maçında Udinese'ye konuk oluyor.
Mücadele öncesi siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. İtalyan basınından Sky İtalia'nın haberine göre Portekizli yıldız, kendi isteğiyle yedek kulübesinde yer aldı.
"Kesin olarak takımda kalacak"
Juventus başkan vekili Pavel Nedved konuyla ilgili, "Ronaldo'yla yolumuza devam etme kararı aldık, bugün oynamaması normal bir durum. Kesin olarak takımda kalacak" ifadelerini kullandı.
İşte ilk 11'ler;
Udinese: Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Tolgay Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Pereyra; Pussetto
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex, Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Dybala, Morata