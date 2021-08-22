İtalya'da şampiyonluğun güçlü adaylarından Juventus, Serie A'nın ilk hafta maçında Udinese'ye konuk oluyor.

Mücadele öncesi siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. İtalyan basınından Sky İtalia'nın haberine göre Portekizli yıldız, kendi isteğiyle yedek kulübesinde yer aldı.

"Kesin olarak takımda kalacak"

Juventus başkan vekili Pavel Nedved konuyla ilgili, "Ronaldo'yla yolumuza devam etme kararı aldık, bugün oynamaması normal bir durum. Kesin olarak takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

İşte ilk 11'ler;

Udinese: Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Tolgay Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Pereyra; Pussetto

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex, Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Dybala, Morata