Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenen ve son olarak aldığı Benevento yenilgisiyle İtalya Serie A'da da şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yitiren Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılması gündemde. Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta Pirlo ile sezon bitmeden yaşanacak bir ayrılıkta Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Klopp & Guardiola seviyesi uzak

La Repubblica'nın haberine göre ise sezon içinde bir ayrılıkta Igor Tudor göreve getirilecek olsa da sezon sonu için de adaylar belirlenmiş durumda. Yapılan haberde Juventus'un Jürgen Klopp ve Pep Guardiola kalibresinde bir hoca bulmasının zor olduğu aktarılıyor.

Allegri'nin dönüşü beklenmiyor

Juventus'ta direkt olarak gündeme gelen eski teknik direktör Massilimiano Allegri'nin takımın başına geçmesi beklenmiyor. Buna gerekçe olarak ise Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ve Allegri'nin arasındaki anlaşmazlık gösteriliyor.

İtalya'dan 3 aday

Belirtilen şartlarda Juventus'ta Nedved'in listesinde üç isim öne çıkıyor. Bunlar arasında ilk sırada yer alan isim, Atalanta'yı önemli bir noktaya getiren Gian Piero Gasperini. Listenin ikinci sırasında ise Lazio ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Simone Inzaghi yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise son olarak Inter'i çalıştıran ve kariyerinde Udinese, Roma, Zenit gibi önemli takımlarda görev yapan Luciano Spalletti yer alıyor.



