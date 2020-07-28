Juventus'ta Merih Demiral tarihe geçti

İtalya'da şampiyon değişmedi, Juventus üst üste 9. kez zafere ulaştı. Gururumuz Merih Demiral de İtalya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

28 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Juventus'ta Merih Demiral tarihe geçti

İtalya Serie A'da önceki akşam Sampdoria karşısında 2-0 kazanarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Juventus üst üste 9. kez zafere uzandı. Siyah-Beyazlılar ulaşılması zor bir istatistiğe imza atarken, Torino ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da farklı bir mutluluk yaşadı.

Sarri de ilk kez!

Sezon başında Sassuolo'dan, Torino ekibine transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Merih aynı zamanda kariyerindeki ilk kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı. Merih'le beraber Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri de kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

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