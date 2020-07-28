İtalya Serie A'da önceki akşam Sampdoria karşısında 2-0 kazanarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Juventus üst üste 9. kez zafere uzandı. Siyah-Beyazlılar ulaşılması zor bir istatistiğe imza atarken, Torino ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da farklı bir mutluluk yaşadı.

Sarri de ilk kez!

Sezon başında Sassuolo'dan, Torino ekibine transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Merih aynı zamanda kariyerindeki ilk kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı. Merih'le beraber Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri de kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.