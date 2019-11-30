Juventus, Merih Demiral'ı korumaya alıyor. Sezon başında Sassuolo'dan transfer edilen milli futbolcumuza, fazla forma şansı bulmamasına rağmen gelen teklifler üzerine harekete geçen Siyah-Beyazlılar Merih'i değil, Daniele Rugani'yi satış listesine koymayı planlıyor.

Tuttospor'ta yer alan habere göre Ocak ayında sezon başında kadroya dahil edilmeyen Mandzukic ve Emre Can'ın yanı sıra Rugani'yi de göndermeyi planlayan Juventus, Merih Demiral'ın takımda kalmasına karar verdi.

25 yaşındaki Rugani ile Borussia Dortmund'un ilgilendiği iddia ediliyor.

Diğer yandan 3. kaleci konumundaki Mattia Perin de Juventus'tan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutabilir. Geçtiğimiz sezon sağlık kontrolünde sıkıntı çıktığı için iptal edilen transfer bu kez yapılan tetkiklerin neticesinde sonuçlanmaya yakın.