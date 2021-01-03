İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeniden forma giymeye hazır. Merih Demiral, takımı Juventus'un bugün Udinese'yi konuk edeceği karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Merih, 2 Aralık'ta Dinamo Kiev ile oynanan ve Juventus'un iç sahada 3-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı. İlk 11'de başladığı maçın 69. dakikasında yerini Radu Dragusin'e bırakan milli yıldızımız, sonrasında takımının oynadığı Torino, Barcelona, Genoa, Atalanta, Parma ve Fiorentina maçlarında kadroda yer alamamıştı.