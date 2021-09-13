İtalya Serie A'ya ilk 3 haftada aldığı 1 puanla son derece kötü bir başlangıç yapan Juventus, aradığı galibiyeti Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyor. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Juventus'un Malmö maçı kadrosu belli olurken iki önemli eksik dikkat çekti. Takımın yıldızlarından Federico Chiesa ve Federico Bernardeschi, sakatlıkları nedeniyle Malmö maçı kadrosuna alınmadılar.
Sakatlık sorunu nedeniyle İtalya Milli Takımı'ndan erken dönen Federico Chiesa, hafta sonu oynanan ve 2-1 kaybedilen Napoli maçında da forma giyemememişti.
Juventus'un Malmö maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Morata, Dybala, Kean