Juventus’ta Leonardo Bonucci de koronavirüse yakalandı

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci’ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral’ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino’ya dönüşte J Hotel’de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo’nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

AA

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