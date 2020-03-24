Juventus'ta oyuncuların evde geçirmeleri gereken karantina süresi yarın doluyor. Oyuncuların yanı sıra başkan Andre Agnelli ve kulüp çalışanları için de karantina süresi yarın itibariyle doluyor.

Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da forma giydiği Torino ekibinde; Matuidi, Rugani ve Dybala'nın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Juventus, mevcut ortamda antrenmanların yeniden başlaması için henüz kesin bir tarih belirlemedi. Bu nedenle teknik direktör Sarri, oyuncuların kişisel programları dahilinde evlerinde antrenman yapmaya devam etmelerini bildirdi.

Juventus, antrenmanlara başlama kararı alsa dahi Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira ve Douglas Costa şu anda ülkelerinde bulunuyorlar ve dönmeleri durumunda da mevcut şartlar doğrultusunda 14 gün karantinaya girmeleri gerekecek.