İtalya'da birçok kaynak Andrea Pirlo'nun sezon bitmeden görevden ayrılacağını iddia ediyor. Diğer yandan Pirlo'nun yerine geçecek adaylar da konuşulmaya başlandı.

Bir dönem Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde yer alıyor. Futbolculuk yıllarında uzun yıllar İtalyan devinin formasını giyen Hırvat çalıştırıcı, Pirlo'nun gönderilmesi durumunda sezon sonuna kadar takımın başına geçecek. Yeni teknik direktörü sezon başında göreve getirmeyi düşünen Juventus yönetimi, Tudor hamlesiyle sezonu bitirmeyi hedefliyor.

Öte yandan yeni teknik direktör için son günlerde Massimiliano Allegri'nin adı sıkça anılıyor. İtalyan teknik adam Juventus'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmadı. Diğer yandan kulübün patronu Agnelli'nin Zinedine Zidane'ı göreve getirmek istediği ancak Fransız teknik direktörün Real Madrid'deki durumunun belirsiz olmasından dolayı bu hamlenin zor olacağı öne sürüldü.

Pirlo yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Juventus, ligde de lider Inter'in 12 puan gerisinde yer alıyor. Ligde dördüncü sıradaki Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle de karşı karşıya. (Ntvspor)







