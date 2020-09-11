Milli yıldızlarımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan devi Juventus, Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdı. Arjantinli oyuncunun ayrılığı sonrası yerine düşünülen isimlerden biri de Fransız forvet Olivier Giroud...

Sky Italia'nın haberine Fransız golcü de Juventus'un teklifine sıcak bakıyor. İtalyan ekibiyle sözleşme imzlaması beklenen Giroud için Chelsea'nin 5 milyon Euro'luk bir bonservis talebinde bulunacağı aktarılmakta.

Juventus, Barcelona forması giyen Luis Suarez için ekstra olarak girişimlerini sürdürürken Higuain'in alternatifi olarak düşülen isimler arasında Roma forması giyen Edin Dzeko ve Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen serbest durumdaki Uruguaylı yıldız Edinson Cavani yer alıyor.